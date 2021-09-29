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Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi

İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Haberler | Genel

Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi İstanbul'da mesai saati bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi.

İSTANBUL (İHA) - Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi

İSTANBUL - İstanbul'da mesai saati bitimiyle birlikte trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi.

İstanbul'da gün içinde yer yer etkisini gösteren yağışlı hava ve mesai saatinin bitimiyle evlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Bazı bölgelerde uzun araç kuyrukları oluşurken, bazı bölgelerde ise trafik yoğun akıcı olduğu görüldü. İBB verilerine göre trafik yoğunluğu ise yüzde 70 seviyelerine kadar yükseldi.

Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi

Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi

Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi

Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi
İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Trafik yoğunluğu yüzde 70 seviyelerine yükseldi - Haberler
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