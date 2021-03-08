İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 65'E ULAŞTI
08.03.2021 08:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 08:14
İstanbul DHAİstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.
İstanbul DHA
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.İstanbul'da hafta sonu kısıtlamasının son ermesinin ardından ilk iş günü yoğunluğu yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik haritasına göre kentte saat 08.00 sıralarında yoğunluk yüzde 65 oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı