İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu %63'e ulaştı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu %63'e ulaştı.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren sabah saatlerine kadar etkili olan yağış nedeniyle kent genelinde

trafik yoğunluğu oluştu. İBB Trafik uygulamasına göre trafik yoğunluğu %63'e ulaştı.

Halıcıoğlu Köprüsü Mevkiindeki trafik yoğunluğunda Ankara ve Edirne istikametinde araç yoğunluğu

kameralara yansıdı.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Davut Has

Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur trafik yoğunluğu oluşturdu
Sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur trafik yoğunluğu oluşturdu
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı! O anlar kamerada
Boşanma aşamasındaki eşini ailesinin gözü önünde zorla kaçırdı! O anlar kamerada
Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
Son dakika! Sevgilisini öldüren ve çukura gömen sanığa müebbet hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Tanju Özcan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Haluk Levent Yıldız Tilbe Şevket Çoruh
Spor Marcao Max Meyer Ozan Tufan Okay Yokuşlu Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 63'ü buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 09:19:54. #1.14#

title