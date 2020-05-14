İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42'LERE ULAŞTI
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42'LERE ULAŞTI

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42'LERE ULAŞTI
14.05.2020 18:30 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:32

İstanbul'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 42'lere kadar ulaştı.

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süre trafikte yoğunluğu yaşanmamıştı. Bugün akşam iş çıkış saatlerinde İstanbul'un belirli noktalarında trafik durma noktasına geldi. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve FSM Köprüsü Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. D-100 Karayolu Haliç Köprüsü çıkışından Beylikdüzü istikametinde zaman zaman yoğunluk yaşandı. Haliç Köprüsü'nde saat 18.00 itibari ile çift yönlü yoğunluk oluştu. İBB'nin trafik haritasında saat 18.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 42'lere kadar ulaştı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 42'LERE ULAŞTI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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