İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı

23.11.2020 08:51 | Son Güncelleme: 23.11.2020 09:33

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından İstanbul'da ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının bugün saat 05.00 itibariyle sona ermesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğun trafik yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 40'ı gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, toplu ulaşım araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

(Aykut Zor/İHA)

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 40'ı aştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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