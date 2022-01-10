İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor. Öğrenciler ve iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda sağanağın da etkisiyle D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa geçişlerinde yoğunluk görülüyor.

Özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde yan yolda, Avrupa Otoyolu, hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Zincirlikuyu bitimine kadar sürüyor.

Mecidiyeköy Meydan'da D-100 ve TEM bağlantı yollarında ve Barbaros Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolunda ise Kağıthane civarında bazı noktalarda trafik yoğunluğu görülüyor.

İBB verilerine göre, saat 08.50 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 62 oldu.