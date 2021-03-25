İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

25.03.2021 09:57 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:09
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da kar yağışı yer yer devam ederken, hem trafikte hem de toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da kar yağışı yer yer devam ederken, hem trafikte hem de toplu ulaşım araçlarında yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı bugün de yüksek kesimlerde devam ediyor. Yağış, sahil kesiminde karla karışık yağmur şeklinde etkili oluyor. Yağış nedeniyle TEM Otoyolu, D-100 Karayolu, sahil yolu ve ana caddelerde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise Bahçelievler ve Bakırköy bölgelerinde sabah saatlerinde kısa süreli yağan kar, yerini yağmura bıraktı. D-100 Karayolu'nda trafik, Şirinevler ve İncirli mevkisinde Edirne istikametinde, zaman zaman durma noktasına geldi.

Beylikdüzü D-100 Karayolu Haramidere mevkisinde trafiğin hem Avcılar hem de Büyükçekmece istikametinde açık, yan yollarda yoğun şekilde ilerlediği görüldü.

Metrobüs ve otobüs durakları ile toplu taşıma araçlarında da yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar kalabalık nedeniyle metrobüslere binmekte zorlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre saat 09.55 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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