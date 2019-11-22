İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Haberler » Güncel » İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor - Haber

İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul genelinde mesai bitiminde başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor.

22.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 22.11.2019 20:42
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

genelinde mesai bitiminde başlayan trafik yoğunluğu devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) trafik haritasında şehir içi yoğunluk oranı akşam saatlerinde yüzde 76'ya kadar ulaştı.

Atatürk Havalimanı Sefaköy mevkisi, TEM Otoyolu İstoç mevkisi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nin Avrupa Yakası, D-100 Ankara istikameti Göztepe'de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Kentte saat 20.30 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 47 olarak kaydedildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et