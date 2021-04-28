İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 18.00'DE YÜZDE 78
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 18.00'DE YÜZDE 78

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 18.00'DE YÜZDE 78
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Vedat BAYRAKTARİstanbul DHAİSTANBUL'da gün boyu yoğun seyreden trafik, mesai bitimiyle birlikte yüzde 78'e kadar çıktı.

Vedat BAYRAKTARİstanbul DHA

İSTANBUL'da gün boyu yoğun seyreden trafik, mesai bitimiyle birlikte yüzde 78'e kadar çıktı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle gün boyu trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai bitimiyle trafik daha da yoğunlaştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 78'e kadar ulaştı.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 18.00'DE YÜZDE 78
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 18.00'DE YÜZDE 78
İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 18.00'DE YÜZDE 78

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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