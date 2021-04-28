İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 18.00'DE YÜZDE 78
Vedat BAYRAKTARİstanbul DHAİSTANBUL'da gün boyu yoğun seyreden trafik, mesai bitimiyle birlikte yüzde 78'e kadar çıktı.
Vedat BAYRAKTARİstanbul DHA
İSTANBUL'da gün boyu yoğun seyreden trafik, mesai bitimiyle birlikte yüzde 78'e kadar çıktı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle gün boyu trafik yoğunluğu yaşandı. Mesai bitimiyle trafik daha da yoğunlaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 18.00 sıralarında yüzde 78'e kadar ulaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı