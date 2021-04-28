İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 13.00'TE YÜZDE 71 (1)
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 13.00'TE YÜZDE 71 (1)

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU; SAAT 13.00'TE YÜZDE 71 (1)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da öğle saatleri olmasına rağmen trafiği yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL'da öğle saatleri olmasına rağmen trafiği yoğunluğu yaşanıyor. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan 'tam kapanma' kararının ardından İstanbul'da il dışına çıkmak isteyenlerin etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasına göre, kent genelinde trafik yoğunluğu saat 13.00 sıralarında  yüzde 71 olarak ölçüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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