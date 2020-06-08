İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
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İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Kontrollü normal hayata geçişin ikinci haftasında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
08.06.2020 09:20 | Son Güncelleme: 08.06.2020 09:57

Kontrollü normal hayata geçişin ikinci haftasında yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. Megakentte trafik yoğunluğunun yüzde 38'i bulduğu görüldü.

Korona virüse karşı normalleşme adımlarının atılmasıyla beraber İstanbul'da trafik yeniden yoğunlaştı. Normalleşmenin ikinci haftasında toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı. Metrobüs duraklarında bekleyen vatandaşların sayısının da her geçen gün arttığı gözlemlendi. Sabahın erken saatinde işine otomobilleri ile giden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi cep trafik uygulamasında ise yoğunluğun yüzde 38'i bulduğu görüldü. Avcılar'da oluşan araç trafiği havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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