İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Haber
Zincirlikuyu, Cevizlibağ, İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbullular trafiğe çıktı.

13.04.2020 09:48 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:49
İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Hafta sonu uygulanan iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbullular trafiğe çıktı. Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul'da vatandaşlar işe gitmek için sabah saatlerinde yollara düştü. Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise trafik yoğunluğu meydana geldi. Yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haber
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama Haber
İstifası kabul edilmeyen Süleyman Soylu'dan ilk açıklama
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da 'Bitti' denilen bölgede yeniden başladı Haber
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haber
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı Haber
Kapıcının testi pozitif çıkınca 14 katlı bina karantina altına alındı
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler Haber
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum: Anlayışla karşılıyorum
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Miras için sevgilisi ile iş birliği yapan kadın, babasını zehirli gözleme ile öldürdü
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı'ndan Soylu'ya hatırlatma: Destursuz ayrılırsa bu muhabbeti yitirir
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Muharrem İnce'den Soylu'nun istifasıyla ilgili yorum: Tam bir saray tiyatrosu
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Acun Ilıcalı, birleşme partisine bağlanan Hadise'yi sevgilisiyle alakalı soru sorarak utandırdı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Süleyman Soylu'nun konutunun önünde toplanan kalabalık grup, Soylu'ya destek sloganları attı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Caner ve Gökhan'a sıcak bakıyor
Alvaro Morata'dan takipçisinin 'Evde kal' tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
Alvaro Morata'dan takipçisinin "Evde kal" tepkisine Hacı Sabancı yanıtı: Evdeyim zaten
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
İstanbul'da toplu taşıma için alınan yeni kararlar saat 05.00'te uygulanmaya başlandı
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Süleyman Soylu, istifa kararını duyurduğu tweetini, profilinden kaldırmadı
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Balkona ses sitemi kuran gençler, mahallede bilgi yarışması düzenledi
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Survivor Aycan, futbol performansıyla sosyal medyayı salladı
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar haftaya yükselişle başladı! İşte son durum
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Tugay Kerimoğlu: 1999 yılında Fenerbahçe'den teklif almıştım
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Avcılar'da ortaokul öğretmeni, evinde intihar etmiş halde bulundu
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
Seda Akgül, Söylemezsem Olmaz programına veda etti
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
ABD'li sağlık kurumu rapor yayınladı: Ayakkabı tabanları koronavirüs taşıyıcısı rolü görüyor
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
İletişim Başkanlığı: Nihai karar Cumhurbaşkanımıza aittir, Süleyman Soylu görevine devam edecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Devlet Bahçeli Mustafa Destici Alparslan Türkeş
Magazin Şeyma Subaşı Esra Balamir Levent Dörter Süleyman Soylu
Spor Ronaldinho Bülent Uygun Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İstifa Twitter Galatasaray Süleyman Soylu
Şu an buradasınız: İstanbul'da trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2020 10:47:47. #1.15#
title