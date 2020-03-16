İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı İstanbul'da trafik yoğunluğunda düşüş yaşanıyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğunda düşüş yaşanıyor.

Koronavirüsten koruma tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesi ve yapılan uyarıların dikkate alınmasıyla İstanbul'da trafik yoğunluğu azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden elde edilen verilere göre saat 12.40 itibariyle kentteki trafik yoğunluğu yüzde 27 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanlığı, koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında vatandaşlara zorunlu haller dışında kalabalık ortamlarda bulunmama tavsiyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA