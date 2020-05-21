İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
21.05.2020 10:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:35

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. E-5 kara yolunda yoğunluk oluşurken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafikte hareketlilik devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçların trafiğe çıkmasıyla yoğunluk yaşanıyor. Yenibosna E-5 mevki Cevizlibağ ve Avcılar istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi.

Toplu taşıma araçlarının kullanımında da gözle görülür artış yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma için üst geçitleri kullanması yoğunluğa neden oldu. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar bazı metrobüslerin dolu gelmesiyle durakta beklemek zorunda kaldı. Çok sayıda vatandaş maske kuralına dikkat ederken sosyal mesafenin zaman zaman ihlal edildiği görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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