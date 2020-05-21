İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı
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İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor.

21.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:33

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

İSTANBUL - İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ermesinin ardından son iki günde trafikte yaşanan yoğunluk dikkat çekiyor. Araçların trafikteki yerlerini almasının ardından E-5 üzerinde yoğunluk oluştu trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

İstanbul'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin 2.gününde hareketlilik devam ediyor. Yeni normalleşme süreci kapsamında araçlarının yollarda yerini almasının ardından trafikte yoğunluklar oluştu. Yenibosna e-5 mevki Cevizlibağ ve Avcılar istikametinde araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Yollarda trafik kimi zaman durma noktasına geldi.

Toplu taşıma araçlarının kullanımında da gözle görülür artış yaşandı. İşe gitmek isteyen vatandaşların toplu taşıma kullanmak için üst geçitleri kullanması yoğunluğa neden oldu. Metrobüse binmek isteyen vatandaşlar, durakta araçlara binmek istediği sırada gelen bazı metrobüslerin dolu gelmesiyle beklemek durumunda kaldı. Çok sayıda vatandaş maske kuralına dikkat ederken zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiği görüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: İHA

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