İstanbul'da trafik yoğunluğu (3)
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İstanbul'da trafik yoğunluğu (3)

İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

17.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:16
İstanbul'da trafik yoğunluğu (3)

- İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 76 seviyesine ulaştı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 18.00 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 76'ya ulaştı.  Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.Yoğunluk havadan da görüntülendi.


Kaynak: DHA
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