İstanbul'da trafik yoğunluğu
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İstanbul'da trafik yoğunluğu

12.02.2021 10:04 | Son Güncelleme: 12.02.2021 10:11
İstanbul'da trafik yoğunluğu

İSTANBUL'da etkisini artıran yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

İSTANBUL'da etkisini artıran yağmurla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış ve fırtına için uyarı verilmişti. Beklenen yağış, yer yer kar şeklinde sabah saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte İstanbul trafiği felç oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk yüzde 65'e ulaştı. Etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle Cevizlibağ metrobüs durağından geçenler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, durakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları yağmurdan korunmak için koştuğu kameralara yansıdı.


- İstanbul
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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