İstanbul'da trafik yoğunluğu
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İstanbul'da trafik yoğunluğu

25.01.2021 08:19 | Son Güncelleme: 25.01.2021 08:26

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

İBB trafik uygulaması verilerine göre saat 08.11 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul'da trafik yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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