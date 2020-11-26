Trafik yoğunluğu
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Trafik yoğunluğu

26.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 26.11.2020 19:12

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı bölgelerde trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü başta olmak üzere bazı bölgelerde trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

Kentte akşam saatlerinde, mesainin de sona ermesiyle metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yolcu yoğunluğu oluştu.

D-100 karayolu Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Yine D-100 karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer trafik oluştu.

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TEM otoyolu İstoç mevkisi ve Mahmutbey gişeleri Edirne istikametinde de yoğunluk yaşanıyor.

Anadolu yakasında da D-100 karayolu ve TEM otoyolunda yer yer trafik akışında yoğunluk oluşuyor.

İBB Trafik verilerine göre saat 18.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'a ulaştı.

Trafik yoğunluğu
Trafik yoğunluğu
Trafik yoğunluğu
Trafik yoğunluğu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Yeşilyurt

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