İstanbul'da trafik yoğunluğu
İSTANBUL'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
29.06.2020 17:40 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:29
İSTANBUL'da akşam iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi( İBB)'nin trafik yoğunluk haritasına göre yoğunluk yüzde 53'e ulaştı.
- İstanbul
İstanbul'da akşam saatlerinde iş çıkış saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre saat 17.30 itibariyle yoğunluk yüzde 53'e ulaştı. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Cevizlibağ'da çift yönlü trafik yoğunluğu yaşandı.
- İstanbul
Kaynak: DHA