İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Ersan SAN-Şahin BOZKURT-Buğra BENLOĞLU / İSTANBUL DHAKontrollü normal hayatın ilk gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
01.06.2020 18:04 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:04

Ersan SAN-Şahin BOZKURT-Buğra BENLOĞLU/ İSTANBUL DHA

Kontrollü normal hayatın ilk gününde İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle kontrollü normal hayata geçilmesiyle İstanbul'da bazı noktalarda trafikte yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul Büyükeşehir Belediye trafik yoğunluk haritasına göre, İstanbul'da saat 18.00'de trafik yüzde 54 olarak görülüyor.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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