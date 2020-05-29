İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
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İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU
29.05.2020 19:59 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:59


İSTANBUL - İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU

İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta sonu iki gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlamasının son günü yoğunluğu Cuma günü yoğunluğuna eklenince İstanbul'un ana arterlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 18.00'de yüzde 50'yi aştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Çağlayan katılımında ki yoğun trafik ise kameralara yansıdı. Öte yandan E-5 trafiğinde araçlar arasında çiçek ve su satan seyyar satıcılar uzun bir aranın ardından tekrar görüntülendi.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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