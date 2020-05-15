İstanbul'da trafik yoğunluğu
İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
15.05.2020 17:53 | Son Güncelleme: 15.05.2020 17:53
İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.
İstanbul'da trafik yoğunluğu artmaya başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına saatler kala kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde azalan trafiğin son günlerde artığı gözleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında yoğunluk yüzde 47 seviyesine ulaştı.
Kaynak: DHA