İstanbul'da trafik yoğunluğu
İstanbul E-5'te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul E-5'te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.
İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyelerine ulaştı.
(Vedat Bayraktar - Veysel Ensar Gökcegözog/İHA)