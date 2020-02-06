İstanbul'da trafik yoğunluğu
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İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul E-5'te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

06.02.2020 19:23 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:26
İstanbul'da trafik yoğunluğu

E-5'te akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor. haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69'lara ulaştı.


İstanbul'da mesainin bitimiyle birlikte E-5 karayolu ile yan yollarda trafik durma noktasına geldi. Evlerine gitmek isteyen vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yoğunluk haritasında trafik yoğunluğu yüzde 69 seviyelerine ulaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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