İstanbul'da trafik yoğunluğu -1
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Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

İstanbul'da trafik yoğunluğu -1

01.12.2020 17:47 | Son Güncelleme: 01.12.2020 17:55
İstanbul'da trafik yoğunluğu -1

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

 

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İstanbul'da trafik yoğunluğu -1
İstanbul'da trafik yoğunluğu -1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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