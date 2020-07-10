İstanbul'da trafik tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde trafik tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
10.07.2020 03:47 | Son Güncelleme: 10.07.2020 04:25
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde trafik tabelası direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolundan Topkapı istikametine giden 39 DS 021 plakalı otomobilin kimliği öğrenilemeyen sürücüsü, Cumhuriyet Metrobüs Durağı yakınlarında direksiyon kontrolünü kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, refüje çıkarak buradaki yönlendirme tabelasının direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla kaldırılırken, belediye ekipleri de yolda kumlama çalışması yaptı.
Kaynak: AA