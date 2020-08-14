İstanbul'da trafik kilitlendi, yoğunluk yüzde 50'ye ulaştı
İstanbullular haftanın son iş gününün bitmesiyle hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyince trafik yoğunluğu yaşandı.
14.08.2020 20:57 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:01
İstanbullular haftanın son iş gününün bitmesiyle hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyince trafik yoğunluğu yaşandı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.
İstanbul'da D-100 kara yolunda trafik durma noktasına gelirken, sürücüler zor anlar yaşadı. Haftanın son iş günü trafiği eklenince, ana arter yollarda sürücüler trafikte kaldı. Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yol durumu haritasında saat 20.30 sıralarında trafik yoğunluğu yüzde 50'lere ulaştı. Yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi.
(İHA)
Kaynak: İHA