İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı
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İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı

İstanbul'da trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 UL 5410 plakalı otomobile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde, sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Kazada, 34 UL 5410 plakalı otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Köprüde görevli polis memurlarının durumu bildirmesi üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye götürdü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

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