İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı
03.05.2020 17:07 | Son Güncelleme: 03.05.2020 17:09
Seyrantepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Seyrantepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
TEM Karayolu Seyrantepe mevkisi Ankara istikametinde plakası öğrenilemeyen V.K'nin kullandığı araç, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle boş yolda sürat yaparken Ü.E'nin kullandığı 34 EA 4512 engelli plakalı araca arkadan çarptı.?
Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken araçlarda hasar oluştu.
Polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA