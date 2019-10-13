İstanbul'da trafik kazası: 2 yaralı

13.10.2019 04:46

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Sahil Yolu Pendik istikametinde R.A. kontrolündeki 61 TN 361 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 33 TT 6354 cipe araca arkadan çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Polis ekiplerince kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.

Otomobilin sürücüsü ile beraberindeki A.E. çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Park halindeki cipin sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA