İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
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İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
08.07.2020 02:13 | Son Güncelleme: 08.07.2020 02:16

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

A.I'nın (21) kullandığı 41 ACL 336 plakalı pikup, Gürpınar Mahallesi Ömer Seyfettin Caddesi sahil istikametinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak park halindeki bir midibüse ve ardından bir otomobile vurduktan sonra bu sırada yoldan geçen Büşra Nur Ülüslar (17) ve Sedef Yılmaz'a (18) çarptı.

Kazada Ülüslar olay yerinde hayatını kaybederken, Yılmaz ise ağır yaralandı. Sürücü A.I. ve beraberindeki B.S. (21) de hafif yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bir özel hastaneye kaldırılan Sedef Yılmaz da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise söz konusu caddede sürekli kazaların meydana geldiğini belirterek, yetkililerden yola hız önleyici bariyerler yapmalarını istedi.

Kaynak: AA

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