Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

08.11.2020 04:51 | Son Güncelleme: 08.11.2020 04:59

Son dakika gündem haberi: İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece D-100 Karayolu Avcılar istikametinde, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 10 AS 828 plakalı otomobil bariyerlere çarptı.

Kazada, otomobilde bulunan Anıl Sarı, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri karayolu üzerinde güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden Anıl Sarı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi | İstanbul'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

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