İstanbul'da trafik ekipleri gece boyu kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi

İstanbul'da trafik ekipleri gece boyu kısıtlamaya yönelik denetim gerçekleştirdi

-Sokağa çıkma kısıtlamasında trafik ekiplerinin denetiminden kaçtı

İSTANBUL - İstanbul'da trafik ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik gece boyunca denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşların genel olarak uygulamaya uyduğu görülürken bir otomobil denetimden kaçtı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan yeni tip korona virüse karşı ülke çapında bir dizi önlemler alındı. Bu kapsamda İstanbul'da kısmi olarak sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasına karar verildi. Cuma günü saat 21: 00'de başlayarak Pazartesi saat 05: 00 itibariyle son bulacak kısıtlamaya yönelik trafik ekipleri il genelinde gece boyu denetim gerçekleştirdi.

Dubaları yıkarak denetimden kaçtı

Ekiplerin denetiminde genel olarak vatandaşların uygulamaya uyduğu görülürken bir otomobil ise polis ekiplerinin dur ihtarına uymayıp denetimin gerçekleştiği alanda bulunan dubaları yıkarak denetimden kaçtı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonrası izini kaybettiren otomobil kayıplara karıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET EMİN ARSLAN