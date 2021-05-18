İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı
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İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı

İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker - Haberler | Güncel

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik adeta durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 80 seviyelerine ulaştı.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı

İSTANBUL - İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle birlikte trafik adeta durma noktasına gelirken, yoğunluk yüzde 80 seviyelerine ulaştı. Megakentin trafiğinde oluşan yoğunluk ise drone ile görüntülendi.

Korona virüsle mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 17 günlük kapanmanın ardından ilk gün İstanbul trafiğinde mesai saati bitimiyle birlikte yoğunluk oluşmuştu. Dün olduğu gibi bu günde iş çıkış saatiyle birlikte megakentin trafiğinde yoğunluk yaşanırken, adeta trafik durma noktasına geldi. İş çıkış saatiyle birlikte özel araçlarıyla vatandaşların trafiğe çıkması, bazı bölgelerde uzun araç kuyruklarına neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 80 seviyelerine ulaşırken, yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Öte yandan trafiğin yanı sıra toplu taşıma araçlarında ve duraklarda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı
İstanbul'da trafik durma noktasına geldi, yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker

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