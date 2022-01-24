İstanbul'da trafik durma noktasına geldi iş yeri yıkılma tehlikesi geçirdi

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gün boyu etkisini devam ettiren kar yağışı trafiği durma noktasına getirdi. Yol açılmayınca sürücülerin bir kısmı yollarına yaya olarak devam ederken Esenyurt'ta portatif bir iş yeri de yıkılma tehlikesi geçirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı. İstanbul'un genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Esenyurt'ta trafik durma noktasına geldi. Sürücülerin bir kısmı araçlarını yol kenarlarına park edip yaya devam ederken, bir kısmı da trafikte geçirdiği uzun saatlere rağmen yollarına devam etti. Metrobüslerdeki kalabalık sebebiyle toplu taşıma kullanan vatandaşların büyük bir kısmı da yola yaya devam etmeyi tercih etti. Öte yandan Esenyurt'taki portatif bir iş yeri de üzerinde biriken kar kütlesi yüzünden yıkılma tehlikesi geçirdi. O sırada iş yerinde bulunan çalışanlar büyük panik yaşadı.

Kar manzarasını izlemekten keyif aldıklarını fakat saatlerdir çilesini çektiklerini dile getiren Hüseyin Engin ise "16.30'dan beri yoldayız. Sadece 500 metre gelebildik. İnanılmaz bir trafik var. Bahçeşehir'e gidiyoruz. Şu an baktığımızda bir 3 saat daha yolumuz var çünkü çok kalabalık her taraf. Yola devam edeceğiz çünkü evimiz uzak, gitmek zorundayız. Karın manzarası güzel ama çilesi de var" ifadelerini kullandı.