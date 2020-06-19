İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağışında etkisiyle mesai saati bitiminde kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

19.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 19.06.2020 20:32

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

İSTANBUL - İstanbul'da gün içerisinde etkili olan sağanak yağışında etkisiyle mesai saati bitiminde kentte trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul'da gün içerisinde zaman zaman etkisini gösteren sağanak yağışında etkisiyle mesai saati bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Sürücüler iş çıkışı evlerine dönerken her iki yönlü trafik yoğunluğu oluştu. Haliç'te özellikle Edirne yönünde trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Gün boyu sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul'da trafik İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre yüzde 60'a ulaştı. Eve dönmek için yollara dökülen vatandaşların oluşturduğu trafik kameralara yansıdı.

İstanbul'da trafik durma noktasına geldi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı Haber
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu Haber
Sosyal medya çalkalanıyor! WhatsApp'ın 3 özelliği ortadan kayboldu
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha Haber
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Üsküdar'daki Ermeni Kilisesi'nin haçını söküp kıran zanlı hakkında istenen ceza belli oldu
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Max Kruse'nin Emre Belözoğlu'yla tartışması, ayrılık kararı almasını netleştirdi
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
İbrahim Tatlıses'ten yeni açıklama: Oğlum Ahmet köstebek değildir
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Son Dakika: AK Parti, TBMM Başkanlığı için Mustafa Şentop'u aday gösterdi
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Yolanthe Cabau'nun sosyal medyadan paylaştığı kaslı vücudu, görenleri kendisine hayran bıraktı
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
70 bin TL'den başlayan fiyatlarla kamu lojmanları yeniden ihaleye çıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Berat Albayrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Gündeş Hülya Avşar Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın
Daha Fazla Su Türk Bursa Ankara
Şu an buradasınız: İstanbul'da trafik durma noktasına geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 20:44:33. #1.14#
title