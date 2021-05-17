İstanbul'da trafik denetimlerinde 16 bin 601 sürücüye ceza verildi

İstanbul'da 10-16 Mayıs'ta yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 601 sürücüye ceza kesildi.

İstanbul'da 10-16 Mayıs'ta yapılan trafik denetimlerinde 16 bin 601 sürücüye ceza kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu tarihlerde kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde emniyet şeridi ihlalinden, hız ihlalinden, seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, alkollü araç kullanmaktan, emniyet kemeri kullanmamaktan, park ihlalinden, fazla yolcu taşımaktan, tonaj sınırının aşılmasından, kırmızı ışık ihlalinden, korsan taşımacılık yapmaktan, korsan araçlardan taşımacılık hizmeti almaktan, makas atmaktan, motosiklet sürücülerine koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan, drift yapmaktan, abartı egzozdan, yayaların geçişine öncelik vermemekten ve Karayolları Trafik Kanunu'nun diğer maddelerinden toplam 16 bin 601 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Aynı tarihlerde kent genelinde 4'ü ölümlü 218'i yaralanmalı 240'ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 462 trafik kazasına müdahale edildi. Kazalarda 4 kişi hayatını kaybederken, 268 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış