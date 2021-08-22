İSTANBUL'DA TRAFİK DENETİMİ KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

İSTANBUL'da trafik ekipleri, çevreye rahatsızlık verecek şekilde abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL'da trafik ekipleri, çevreye rahatsızlık verecek şekilde abartı egzozlu ve modifiyeli araçlara yönelik denetim yapıldı. Denetimler sonucu, yönetmeliğe aykırı olan araç sahiplerine toplam 21 bin 82 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Kartal sahil yolu Kadıköy yönünde trafik denetimi yaptı. Araçlarında yönetmeliğe aykırı değişiklik yaptığı tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Ekipler, durdurulan otomobilleri tek tek kontrol ederek şüphelendikleri araçlarda kumandalı egzoz sistemi olup olmadığını anlamak için kaput içerisinde inceleme yaptı. Kumandalı egzoz sistemi olduğu tespit edilen otomobillerin sürücülerine para cezası kesildi.

Öte yandan bir otomobil sürücüsü de alkol ölçüm cihazına üflememek için polise direndi. Uzun uğraşlar sonucu alkolmetreye üfleyen sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Denetimler sonucu, 175 araca 35 farklı kurala uymadıkları gerekçesiyle toplam 21 bin 82 Türk Lirası idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı