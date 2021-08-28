İstanbul'da trafik denetimi
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İstanbul'da trafik denetimi

İstanbul'da trafik denetimi
Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Merter yan yolda trafik denetimi yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri D-100 Karayolu Merter yan yolda trafik denetimi yaptı.

Ekipler, "abart egzoz" kullanıldığı şüphesiyle bazı otomobil ve motosikletleri durdurdu. Polisler, yaptıkları incelemede kurallara uymayıp çevreye rahatsızlık veren abart egzozlu araç kullanan sürücülere ceza yazdı.

Uygulama esnasında bir motosiklet sürücüsü polislerin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Yönetmeliğe aykırı plaka kullandığı tespit edilen bir motosiklet sürüsüne de ceza kesildi.

İstanbul'da trafik denetimi
İstanbul'da trafik denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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