Trafik denetimi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde denetim yaptı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, il genelinde denetim yaptı.
Ekipler, kask ve evrak kontrolü yaptıkları denetimlerde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Maltepe Bağdat Caddesi'ndeki uygulamada motosiklet sürücüleri ve bazı şirketlere ait kuryeler durduruldu.
Kurallara uymayan, eksik evrakı olan sürücülere ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz