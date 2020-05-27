İSTANBUL'DA TRAFİK BAZI NOKTALARDA DURMA NOKTASINA GELDİ
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İSTANBUL'DA TRAFİK BAZI NOKTALARDA DURMA NOKTASINA GELDİ

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

27.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:20

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 gün olarak uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. D - 100 İncirli ve Cevizlibağ mevkilerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Trafik Yoğunluk haritasına göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 45 olarak görüldü.

İSTANBUL'DA TRAFİK BAZI NOKTALARDA DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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