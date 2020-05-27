İstanbul'da trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi
KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
27.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:11
KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
- İstanbul
Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında her hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta Ramazan Bayramı dolayısıyla 4 gün olarak uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesiyle bugün İstanbul'da bazı noktalarda trafik yoğunluğu oluştu. D - 100 İncirli ve Cevizlibağ mevkilerinde trafik durma noktasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Trafik Yoğunluk haritasına göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 45 olarak görüldü.
- İstanbul
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Kaynak: DHA