İstanbul'da trafik akışında yoğunluk yaşanıyor
İstanbul trafiğinde kentin belirli noktalarında yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul trafiğinde kentin belirli noktalarında yoğunluk yaşanıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre saat 10.00 itibarıyla kentte trafik yoğunluğu yüzde 56 olarak ölçüldü.
Kentin Avrupa Yakası'nda D-100 Karayolunda Beylikdüzü-Avcılar, Bahçelievler-Zeytinburnu ile Esenyurt TEM Bağlantı Yolu Haramidere istikametinde trafik akışında yavaşlama gözlendi.
Anadolu Yakası'nda ise D-100 Karayolu'nda Maltepe-Ataşehir, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametine sıkışıklık yaşanıyor.
Öte yandan sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşların da duraklarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk