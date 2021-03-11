İstanbul'da trafik akışında yoğunluk yaşanıyor
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İstanbul'da trafik akışında yoğunluk yaşanıyor

11.03.2021 10:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 10:38
İstanbul'da trafik akışında yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da yer yer etkili olan yağışın da etkisiyle trafik akışında yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda saat 10.15 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 oldu.

Yağışlı havanın da etkisiyle TEM otoyolu ve D-100 kara yolunun belli kesimlerinde yoğunluk artıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun belli kesimlerinde trafik akışında yoğunluk oluşuyor. Haramidere mevkisinde trafik Avcılar istikametinde ilerlerken, yan yolda hafif trafik yoğunluğu yaşanıyor. Büyükçekmece yönünde ise yine D-100 kara yolunda trafik ilerlerken, yan yolda trafik yoğunluğu görülüyor.

Anadolu Yakası'nda TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. TEM otoyolunda Ataşehir'de başlayan yoğunluk Avrupa yönüne doğru Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar sürerken, D-100 kara yolunda ise Maltepe'de Avrupa yönünde başlayan trafik, Göztepe'ye kadar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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