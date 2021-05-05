Trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 700 lira para cezası uygulandı
Ataşehir'de drift yapmak suretiyle trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.
Ataşehir'de drift yapmak suretiyle trafikteki araçları tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 6 bin 700 lira para cezası kesildi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, 20 Nisan'da, Ferhatpaşa Yolu Sokak'ta 34 DOZ 28 plakalı araç sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından çalışma başlattı.
Görüntüleri inceleyen ekipler, şüpheli F. K.'yi yakaladı. Sürücüye, trafiği tehlikeye düşürmekten 6 bin 700 lira idari para cezası kesildi.
Ayrıca, 34 DOZ 28 plakalı araç trafikten 60 gün süreyle men edilirken F.K.'nin sürücü belgesi 2 ay süreyle geri alındı.
Şüpheli, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliği'ne sevk edildi.???????
Kaynak: Anadolu Ajansı