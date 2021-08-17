İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 7 bin 657 lira para cezası kesildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücüye 7 bin 657 lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Yakası istikametinde kamyonetiyle makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve dur ihtarına uymayarak TEM otoyolunda ters istikamette kaçmaya çalışan sürücü S.S.'yi Beykoz'da yakaladı.

Sürücüye, "sürücü belgesiz araç kullanmak", "makas atmak", "muayenesi dolmuş araç kullanmak", "polisin dur ihtarına uymamak", "tek yönlü karayollarında aracı ters yönde sürmek", "emniyet şeridini kullanmak" ve "yönetmelik dışında karayolunda geri manevra yaparak trafiği tehlikeye düşürmek" maddeleri gereği toplam 7 bin 657 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücüye Türk Ceza Kanunu'nun "kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını, kişilerin sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme" maddesi gereğince adli işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu