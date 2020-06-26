İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı
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İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.

26.06.2020 17:08 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:13

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle 3 motosiklet sürücüsü yakalandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, kentte tehlikeli şekilde motosiklet kullanan ve bu anları sosyal medyada paylaşan sürücüleri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen polis, 34 CRF 192 plakalı motosiklet sürücüsü Z.Y., 34 FG 9187 plakalı motosiklet sürücüsü M.E.T. ve 34 CBP 185 plakalı motosiklet sürücüsü D.G.'yi yakaladı.

Sürücülere "kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kis¸ilere zarar verecek s¸ekilde saygısızca su¨rmek" suçundan 132'şer, "motosikleti devamlı iki elle sürmemek" suçundan 288'er, "acil durumlar dışında emniyet şeritlerini ve banketleri kullanmak"tan 1228'er lira olmak üzere her sürücüye 1648 lira trafik cezası uyguladı.

Şüphelilerin sürücü belgeleri de geçici olarak geri alındı.

Şüpheliler adli işlem yapılmak üzere Büyükçekmece Polis Merkezi Amirliğine sevk edildi.

İstanbul'da trafiği tehlikeye düşüren motosiklet sürücüleri yakalandı

Kaynak: AA

Manşet

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