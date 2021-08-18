Trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye para cezası
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Trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye para cezası

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece'de konvoy oluşturarak trafik akışını engelleyen ve makas atan 5 sürücüye para cezası kesildi.

Küçükçekmece'de konvoy oluşturarak trafik akışını engelleyen ve makas atan 5 sürücüye para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 Ağustos'ta D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkisinde konvoy oluşturarak trafik akışını engelleyen ve makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 5 aracın sürücülerinin kimliğini tespit etti.

Polis ekipleri tarafından yakalanan 5 sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "tescil plakasında değişiklik yapmak", "belirtilen hız limitinin altında sürmek", "makas atmak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddeleri gereğince toplam 4 bin 237'şer lira para cezası uygulandı.

Ayrıca 2 sürücü hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "kara, deniz, hava veya demir yolu ulaşım araçlarını, kişilerin sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme" maddesi gereğince işlem yapıldı.

Trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye para cezası
Trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye para cezası
Trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye para cezası
Trafiği tehlikeye düşüren 5 sürücüye para cezası

Kaynak: Anadolu Ajansı

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