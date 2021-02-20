Trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı
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Trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı

20.02.2021 12:15 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:31

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

İstanbul'da D-100 Karayolu'nda trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, bir aracın D-100 Karayolu Altunizade mevkisinde geri giderek trafiği tehlikeye soktuğunu tespit etti.

Polis, çalışmanın ardından 34 YC 1982 plakalı kamyonet sürücüsü İsmail M'yi yakaladı.

Sürücüye, "trafik akışına ters yönde araç sürmekten" 1339, "işaret ve levhalara uymamaktan" 144 lira olmak üzere toplam 1483 lira idari para cezası uygulandı.

Sürücü İsmail M., adli işlem yapılmak üzere Bulgurlu Şehit Altuğ Verdi Polis Merkezine sevk edildi.

Trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı
Trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı
Trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı
Trafiği tehlikeye atan sürücü yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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